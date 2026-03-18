Elazığ'ın Palu ilçesinde Akdağ'ın eteklerinde vaşak, kurt ve dağ keçisi aynı bölgede peş peşe görüntülendi.

Palu ilçesinde bağlı Hasbey köyü kırsalında aracıyla ilerleyen Mikail Yamanoğlu ve arkadaşı yol üzerinde 2 vaşak gördü. Nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşağı cep telefonu kamerası ile bir süre görüntüleyen Yamanoğlu tam aracına binip gidecekken bir kurt ve ardından sürü halinde dağ keçileri aynı bölgeye geldi. Yamanoğlu, 3 türü aynı bölgede sırayla kayıt altına aldı.