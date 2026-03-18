Mardin'de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Garnizon Komutanlığı'ndaki şehitlik anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mardin Şube Başkanı İbrahim Arı tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından şehitler için yapılan dua sonrası şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek, karanfiller bırakıldı. Vali Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve beraberindekiler, şehit polis memuru Vedat Kaya'nın ailesini ziyaret ederek, kabri başında dua etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde devam eden programda öğretmen ve öğrenciler şiirler okuyup, çeşitli gösteriler sundu. Programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, Çanakkale Deniz Zaferi'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti. Akkoyun, Çanakkale'de sergilenen azim, fedakarlık ve vatan sevgisinin milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurguladı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milli uyanışın ve bağımsızlık ruhunun da göstergesi olduğunu kaydeden Vali Akkoyun, bu ruhun bugün de yol göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

Törene İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, şehit aileleri, gaziler ile kamu kurumları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.