Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir köyde vefat eden komşusuna ait evi çeken bir kişi, 'adam öldü evi de yıkıldı' dediği o anda, evin bir kısmı daha çöktü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çavuşlu köyünde 'Zehir Mahmut' olarak bilinen Mahmut Akburç 25 gün önce vefat etti. Köydeki evine gelen Ahmet Ulusoy'da, Akburç'un yaşadığı evin bir kısmının yıkıldığını görerek önce fotoğraf çekip vefat eden şahsın oğluna attı. Daha sonra canlı yayın için video kaydı açan Ulusoy 'Yıllardır komşuluğuna doyamadığımı komşum 'Zehir Mahmut'un evi de yıkıldı, adam öldü evi de yıkıldı' dediği anda evin bir kısmı daha büyük bir gürültü ile çöktü. Ulusoy o anlarda panik yaşarken, yıkılma anını da saniye saniye kaydetti.

Köyüne zaman zaman geldiğini belirten ve yaşananları anlatan Ahmet Ulusoy,' Evime geldiğimde dışarda bir ses duydum. Dışarı çıktığımda Mahmut Akburç'un evinin bir kısmı yıkılmıştı. Fotoğraflarını çektim oğluna gönderdim babasının evinin yıkıldığını söyledim. 5 dakika sonra canlı yayın açıp ikinci bir video çekerken ev yıkıldı. Zehir Mahmut dediğimi kişi bizim 40 yıllık komşumuzdu Allah rahmet eylesin. Bu tür yapılarda biri olmadığı zaman daha çabuk yıkılır derler eskiler' diye konuştu.