Mersin'de yaşanan sel afetinin ardından coşan derelerin aktığı Akdeniz'de kahverengiye büründü, sahiller ise odun doldu. Selin ardından bugün sahillere gelen bazı vatandaşlar kışlık yakacak için odun toplamaya başladı.

Mersin merkez ve ilçelerinde dünden itibaren etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Mezitli ilçesinde bulunan Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi'ndeki Tece Deresi'nin taşmasıyla birlikte çevrede su taşkınları meydana geldi. Bazı köprülerinin zarar gördüğü bölgelerde su taşkını nedeniyle dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Erdemi ilçesinde de Kargıcak Deresi taştı, çok sayıda tarım arazisi ile bir okulun bahçesi sular altında kaldı. Aşırı yağış nedeniyle Dağlı Mahallesi'nde bulunan köprünün sel sularına dayanamayarak yıkıldığı öğrenildi. Selin yaralarının sarılması için Mersin Valiliği koordinesinde AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Erdemli Belediyesi ekipleri çalışma yaparak selin yaralarını sarmaya çalıştı. Sel nedeniyle 51 ev ve işyeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenirken 2 küçükbaş hayvan telef oldu, mahsur kalan 12 kişi ise kurtarıldı.

Akdeniz kahverengi oldu

Selin yanı sıra yağışlarla birlikte Mersin genelindeki bir çok derede denizle buluştu. Yaylalardaki sel suları ile dolarak coşan dereler Mersin2de 321 kilometre kıyısı bulunan Akdeniz'e dökülmesiyle ortaya mavi ile kahverenginin buluştuğu anlar çıktı. Özellikle Erdemli ilçesinden geçen Alata, Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinden geçen derelerde sürüklenen odunlarda Akdeniz'e döküldü. Denizde dalgalarla birlikte bir çok sahildeki kumsal alan ise odun ve çalılılarla kaplandı. Sabahın erken saatlerinden bazı vatandaşlar ise sahile gelerek yakacak yapmak için odun topladı. Yağışların etkili olduğunu belirten vatandaşlar, sel ile gelen odunları soba da yakmak için topladıklarını söyledi.

Öte yandan, Mersin genelinde yağışlar sürerken yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.