Enerjisa Dağıtım Şirketleri, hissedarlarından E.ON’un küresel ölçekte yürüttüğü Safety Stop inisiyatifi kapsamında, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği 14 ilde eş zamanlı iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri gerçekleştirdi. Üst yönetim, yöneticiler ve saha ekiplerinin yoğun katılımıyla düzenlenen buluşmalarda, insan hayatının tüm operasyonel hedeflerin üzerinde olduğu vurgulandı.

Mersin’de enerji dağıtım hizmeti sunan Enerjisa Toroslar EDAŞ için güvenlik ve sağlık, yalnızca yasal bir zorunluluk değil, günlük çalışma kültürünün temel yapı taşları arasında yer alıyor. Çalışma ortamlarında küçük hataların dahi ciddi sonuçlar doğurabileceği gerçeğinden hareket eden şirket, herkesin her gün işten sağlıklı ve güvenli şekilde evine dönebilmesini hedefleyen Vision Zero yaklaşımına bağlılığını sürdürüyor.

Bu kapsamda Toroslar EDAŞ Mersin Bölge Müdürlüğü ve bağlı tüm lokasyonlarda gerçekleştirilen Safety Stop buluşmalarında; istatistiksel veriler, hayat kurtaran kurallar, iş öncesi risk analizinin önemi ve sahadan edinilen deneyimler ekiplerle birlikte değerlendirildi. Etkinliklerde, güvenli davranış kültürünün kurum genelinde daha da güçlendirilmesine yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Program kapsamında ayrıca, çalışanların bireysel yetkinlik, bilgi ve tecrübelerinin doğru tutum, emek ve zamanla birleştiğinde gerçek potansiyelin ortaya çıktığını vurgulayan “Gerçek Potansiyel” yaklaşımı da paylaşıldı.

Etkinliklere ilişkin yapılan değerlendirmede, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca kurallar bütünü olmadığına dikkat çekilerek, bunun çalışanların her gün güvenle evlerine dönebilmeleri için verilen ortak bir söz olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Başarıyı yalnızca kesintisiz enerji sağlamakla değil, aynı zamanda sıfır kaza hedefiyle birlikte değerlendiriyoruz. Hiçbir iş, hiçbir proje ve hiçbir hedef insan hayatından daha değerli değildir” mesajı paylaşıldı.

Enerjisa Toroslar EDAŞ, tüm operasyonlarında ‘önce insan, önce güvenlik’ yaklaşımıyla hareket ederek çalışanları, yüklenicileri ve paydaşlarıyla birlikte güvenli çalışma kültürünü sürekli geliştirmeyi ve sıfır kaza hedefine kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyor.