Akalın: “Arz ve Talebi Aynı Platformda Buluşturmaya Devam Edeceğiz”

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) öncülüğünde, Avrupa Birliği destekli ve Mersin Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen Mersin İstihdam Buluşmaları, 11–12 Şubat tarihlerinde Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla düzenlendi.

İstihdamın güçlendirilmesi, iş arayanlarla işverenlerin doğrudan bir araya getirilmesi ve iş gücü piyasasında etkin eşleşmenin sağlanması amacıyla hayata geçirilen organizasyon, Mersin’de önemli bir istihdam platformu oluşturdu. Gençler, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, iş arayan vatandaşlar ve iş dünyası temsilcileri iki gün boyunca aynı çatı altında buluştu.

Güçlü Organizasyon, Yüksek Katılım

Etkinlik kapsamında;

70 özel sektör firması

9 kamu kurumu

200 görevli personel

85 farklı meslekte 205 açık pozisyon

3 binin üzerinde katılımcı

yer aldı.

Farklı sektörlerden firmalar, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere açtıkları pozisyonlar için başvuruları doğrudan kabul etti. Katılımcılar hem firmalarla birebir görüşme gerçekleştirdi hem de mesleki beklentiler konusunda detaylı bilgi alma imkânı buldu.

Doğrudan Mülakat ve Anında Başvuru İmkânı

Mersin İstihdam Buluşmaları’nda katılımcılar;

İşverenlerle yüz yüze mülakat yaptı,

Açık pozisyonlara yerinde başvuru gerçekleştirdi,

Sektörel beklentiler ve kariyer planlaması hakkında bilgi aldı,

Kamu kurumlarının sağladığı destek, teşvik ve istihdam programları konusunda bilgilendirildi.

Kamu kurumları tarafından sunulan teşvik mekanizmaları ve aktif işgücü programları hakkında yapılan bilgilendirmeler, özellikle gençler ve ilk kez iş arayanlar açısından yol gösterici oldu.

“Üretim Temelli Kalkınma Gençlerle Mümkün”

Genç yeteneklerle iş dünyasını doğrudan buluşturan organizasyonda, üretim temelli kalkınmanın gençlerin istihdama katılımıyla mümkün olduğu vurgulandı. Etkinlik, sadece iş başvurularının yapıldığı bir platform olmanın ötesinde; kariyer planlaması, sektör analizi ve iş gücü piyasası beklentilerinin değerlendirildiği kapsamlı bir istihdam zirvesi niteliği taşıdı.

Akalın: “Arz ve Talebi Aynı Platformda Buluşturmaya Devam Edeceğiz”

Mersin İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, organizasyonun iş gücü piyasasında arz ve talebi aynı zeminde buluşturduğunu belirterek şu mesajı verdi:

“İŞKUR olarak iş arayan vatandaşlarımız ile işverenlerimizi aynı platformda bir araya getirmeye, gençlerimizi üretim ve kalkınma sürecine daha güçlü şekilde dahil etmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Mersin’in ekonomik potansiyelini artıracak her çalışmanın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Mersin’de istihdamın artırılması ve genç işsizliğin azaltılması hedefiyle yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceği bildirildi.