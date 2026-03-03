Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 'Ramazan Buluşmaları'nın birinci hafta programları yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler, Atatürk Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Ramazan akşamlarına kültür ve sanatın damga vurduğu programlarda Türk Sanat Musikisi Orkestrası, Tasavvuf Musikisi Grubu ve fasıl dinletileri sahne aldı. Semazen gösterisi ise geceye manevi bir atmosfer kazandırdı.

Çocuklar için düzenlenen sihirbaz ilizyonist gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, geleneksel oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, ebru ve resim atölyeleri miniklerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik alanında çocuklara mısır ikram edilirken, kurulan ikram çeşmelerinde vatandaşlara Ramazan şerbeti sunuldu.

Ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiği programda farklı kuşakların bir araya gelmesi dikkat çekti. Vatandaşlar, Ramazan Buluşmalarının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklerin, belirlenen program çerçevesinde önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.