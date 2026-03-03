Mersin'de jandarmanın uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 10 kilo 500 gram bonzai ve hammaddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde 5 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 10 bin 500 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 100 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 şişe aseton ile 4 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.