Mersin Memur-Sen v İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan laiklik içerikli bildirilerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yıldız, bazı meslek odaları ve sendikaların yayımladığı metinlerin “eski Türkiye reflekslerini yeniden gündeme taşıdığını” öne sürdü.

Bildiride yer alan ifadelerin “fikir üretmekten uzak ve demagoji içerdiğini” savunan Yıldız, özellikle “laikliğin savunulmasını suç gibi gösteren…” ve “emekçi kitleler kimlikleri üzerinden ayrıştırılıyor…” şeklindeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Sorun laiklik değil, zihniyet”

Yıldız açıklamasında, Türkiye’de laikliğin tehdit altında olmadığı görüşünü dile getirerek, sorunun “laikliği ideolojik bir araç haline getiren anlayış” olduğunu savundu. Dindar kesimlerin zaman zaman ayrımcılığa maruz kaldığını ileri süren Yıldız, geçmişte yaşanan 28 Şubat sürecini hatırlatarak o dönemde inanç temelli mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Laiklik, eşitlik ve demokrasi kavramlarının istismar edilmemesi gerektiğini kaydeden Yıldız, bu kavramlar üzerinden toplumun değerlerine yönelik eleştirileri kabul etmediklerini ifade etti.

“Kavramsal saldırıları reddediyoruz”

Memur-Sen olarak, açıklamalarda yer alan bazı ifadelerin inanç değerlerine yönelik olduğunu savunduklarını belirten Yıldız, “Laiklik savunusu adı altında inanç kavramlarına yöneltilen aşağılayıcı dili reddediyoruz” dedi.

Yıldız, açıklamasının sonunda kamuoyuna sağduyu çağrısında bulunarak, toplumsal barışın korunması gerektiğini vurguladı.