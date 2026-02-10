Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'nden geçen D-400 Karayolunun Bekirde Kavşağında 2 Şubat akşamı meydana gelen kazada 3 gencin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 'Mersin için çok uygun bir yol değil artık. Ne görüntüsü ne güvenliği itibariyle' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Şubat Ayı 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, Başkan Seçer özellikle ölümlü kazaların yaşandığı D-400 Karayoluna ilişkin açıklamalarda bulundu. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, birimlerden gelen 16, komisyonlara havale edilen 10 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 27 madde görüşüldü.

'Deprem yaralarını el birliğiyle saracağız'

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Başkan Seçer, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu belirten Seçer, Mersin'in felaket sonrası önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti. Deprem sonrası kente 400 binden fazla vatandaşın geldiğini hatırlatan Seçer, belediyeler ve kamu kurumlarının iş birliğiyle bu sürecin yönetildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde yeniden yapılanma sürecinin yalnızca konut ve altyapı yatırımlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Seçer, ekonomik hayatın canlandırılmasının da büyük önem taşıdığını kaydetti.

'İnsanların doğduğu yerde doyması en büyük arzumuz'

Hafta sonu gerçekleştirilen 4. Nergis Şenliğine de değinen Seçer, etkinliğe yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını belirterek, kırsal kalkınma çalışmalarına önem verdiklerini söyledi. Pirömerli ve çevresindeki mahallelerde nergis üretiminin ev ekonomisine ciddi katkı sunduğunu ifade eden Seçer, 'Bizim arzumuz insanların doğduğu yerde doyması' diye konuştu.

D-400 açıklaması: 'Mesele siyaset değil, can kaybı'

Akdeniz ilçesinde D-400 Karayolunda meydana gelen ve 3 gencin hayatını kaybettiği kazaya değinen Seçer, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. D-400'ün Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olmadığını hatırlatan Seçer, buna rağmen yolun sorunlarını her platformda dile getirdiklerini söyledi. Yolun Mersin için artık uygun olmadığını belirten Seçer, Çeşmeli-Taşucu Otoyolu projesi ve mevcut yolun revizyonunun gündemde olduğunu, acele kamulaştırma kararının Resmi Gazetede yayımlandığını ve ihale sürecinin başlatıldığını ifade etti.

'Sel sonrası kurumlarla koordinasyon içinde çalıştık'

Kentte etkili olan kuvvetli yağışlara da değinen Seçer, altyapı yatırımları sayesinde ciddi bir tahribat yaşanmadığını söyledi. Sel ve taşkınlarda kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını belirten Seçer, tüm kurumların sahada birlikte hareket ettiğini kaydetti.

MESKİ'ye 500 milyon TL borçlanma yetkisi

Toplantıda, MESKİ Genel Müdürlüğünün yatırım programları kapsamında İller Bankası A.Ş.'den 500 milyon TL gayri nakdi kredi kullanmasına ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi.

Borçlanmanın bütçeye oranla yüksek olmadığını ifade eden Seçer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Mersin Büyükşehir Belediyesinin kredi notu görünümünü pozitife yükselttiğini hatırlatarak, belediyenin finansal kredibilitesinin güçlü olduğunu söyledi.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.