Mersin'de kaçak kazı yaparak 1 şüpheli yakalanırken, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda bronz ve gümüş sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kazı yaptığı tespit edilen 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 adet bronz sikke, 26 adet gümüş sikke ile 1 adet hayvan figürü ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki materyaller, inceleme yapılmak üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yakalanan şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.