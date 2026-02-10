Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alanların daha estetik, sürdürülebilir ve ekonomik şekilde düzenlenmesi amacıyla fidanlık alanında kurduğu seralarda bitki üretim ve çoğaltma çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, peyzaj düzenlemelerinde kullanılacak birçok süs bitkisi belediyenin kendi imkanlarıyla üretiliyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeşil alanlarda üretimi önceleyen bir model uyguladıklarını belirterek, ilçedeki park, refüj ve sosyal alanlarda kullanılan süs bitkilerinin büyük bölümünün artık belediyenin kendi seralarında üretildiğini söyledi. Şener, bu sayede hem maliyetlerin düşürüldüğünü hem de sürdürülebilir bir üretim modelinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Belediyenin kendi üretimi olan bitkilerle çevreci ve ekonomik bir model oluşturduğunu vurgulayan Şener, seralarda gerçekleştirilen üretim sayesinde dışarıdan bitki alım maliyetlerinin önemli ölçüde azaltıldığını, önümüzdeki süreçte bitki çeşitliliğini artırarak ilçenin dört bir yanında daha yeşil ve estetik alanlar oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Fidanlık alanında kurulu modern seralarda özellikle gül ve şeflera türlerinde çelikle çoğaltma çalışmaları sürdürülüyor. Belediyeye ait anaç bitkilerden alınan sağlıklı çelikler, üretim sürecinin ilk aşaması olarak seralara taşınıyor. Bitkilerin köklenme başarısını artırmak amacıyla sıcaklık, nem ve ışık dengesi kontrol altında tutulan özel üretim alanları kullanılıyor.

Üretim sürecinde çelikler uygun uzunluklarda hazırlanarak hastalıklara karşı kontrol ediliyor. Ardından torf, perlit ve organik materyallerden oluşan özel toprak karışımıyla hazırlanan tavalara dikiliyor. Yaklaşık 3 ila 5 hafta süren köklenme sürecinde sera içi sıcaklık 20-25 derece, nem oranı ise yüzde 70-80 seviyelerinde tutuluyor.

Köklenmesini tamamlayan bitkiler ikinci aşamada şaşırtma seralarına alınıyor. Saksılanarak gelişimlerini sürdüren bitkiler, 4 ila 6 haftalık adaptasyon sürecinin ardından dış ortam koşullarına dayanıklı hale getirilerek park ve yeşil alanlarda kullanılmaya hazır hale getiriliyor.