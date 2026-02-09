Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde son dönemde artış gösteren büyük hacimli atık sorununa karşı belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, günlük evsel atık toplamanın yanı sıra yol kenarlarına, kaldırımlara ve konteynerlerin yanına bırakılan mobilya, tekstil ve benzeri atıkları 'çöp taksiler' ile hızlı şekilde topluyor.

İlçenin 65 mahallesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle şehir merkezinde büyük çöp kamyonlarının giremediği dar sokaklarda çöp taksiler yoğun olarak kullanılıyor. Manevra kabiliyeti yüksek araçlar sayesinde sokak aralarında bırakılan hacimli atıklar kısa sürede toplanarak hem trafik akışının rahatlatılması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, büyük hacimli atıkların artmasının çevre düzenini bozduğunu ve güvenlik riskleri oluşturduğunu belirtti. Bu atıkların yaya ve araç trafiğini aksattığını, yangın riskini artırdığını ifade eden Şener, kaldırımları işgal eden eski mobilya ve tekstil atıklarının özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Şener, 'Belediye olarak çöp taksilerimizle bu atıkların temizlenmesi için hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ediyoruz. Manevra kabiliyeti yüksek bu araçlar sayesinde ekiplerimiz, sokak aralarında gelişigüzel bırakılan atıkları kısa sürede toplayarak trafiğin aksamasını önlüyor, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiyor' dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şener, eski mobilya ve benzeri atıkların rastgele bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, hacimli atıklar için belediyenin çağrı merkezine başvurulmasını istedi. Şener, vatandaşların '0552 768 88 88' numaralı çağrı merkezi ya da 336 65 83 numaralı telefon üzerinden belediye ekiplerine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.