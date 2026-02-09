Mersin'in Bozyazı ilçesinde görev yapan güvenlik birimlerinin amirleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarda gösterdikleri başarıdan dolayı ödüllendirildi.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik hizmetlerinde gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle Sahil Güvenlik Komutanı Süleyman Şafak, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün ve İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu'na başarı belgesi verdi.

Başarı belgeleri, kaymakamlık makamında düzenlenen törenle Kaymakam Topsakaloğlu tarafından takdim edildi. Topsakaloğlu, güvenlik birimlerinin koordineli ve özverili çalışmalarının Bozyazı'nın huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, görevlerinde gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür etti.