Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç adam hayatını kaybetti.

Kaza, dün ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi Demirkapı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tek taraflı motosiklet kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki sürücü Mikail Lafatan, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Lafatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.