Mersin Aile Platformu, TRT Tabii dijital platformunda yayımlanan “Gökkuşağı Faşizmi” adlı belgeselin, aile yapısının korunması ve çocukların üstün yararı açısından önemli ve gerekli bir çalışma olduğunu açıkladı.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, belgeselin içeriğinin desteklendiği vurgulanarak, aile kurumunun savunulmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu ifade edildi. Açıklamada, belgeselin hazırlanmasında emeği geçen akademisyenler ve yapım ekibine teşekkür edilerek, bilimsel veriler ışığında yürütülen çalışmalara destek vermeye devam edileceği belirtildi.

Tabii dijital platformunda yayımlanan belgeselin; uluslararası tanınırlığa sahip, alanında uzman isimlerin anlatımlarıyla, LGBT propaganda ve dayatmasının farklı disiplinlerden bilim insanlarının katkıları ve güncel akademik çalışmalar ışığında ele alındığı kaydedildi.