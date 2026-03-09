Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su faturalarında yer alan evsel katı atık bedellerinin büyükşehir belediyesine değil ilçe belediyelerine ait olduğunu belirterek, 'Yetki Büyükşehir Belediyesinde olsa bu bedelin 1 TL'sini dahi tahsil etmeyiz' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirildi. Toplantıda birimlerden gelen 34 ve komisyonlara havale edilen 14 olmak üzere toplam 48 madde görüşüldü.

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Seçer, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayının huzur ve bereketinin Mersin'in tüm ilçelerinde hissedildiğini ifade eden Seçer, başta Mersinliler olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan ayını kutladı.

Kadınların mücadelesine vurgu yaptı

Seçer, konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine de değinerek, kadınların eşitlik, adalet ve özgürlük mücadelesinin toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kadınların hayatın her alanında üreten ve dönüştüren bir güce sahip olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha güçlü ve eşit biçimde yer almasını öncelikli hedeflerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Su faturalarındaki evsel katı atık bedeline açıklık getirdi

Tarsus Belediyesi Meclisinde su faturalarının gündeme geldiğini ve konunun yeterince açıklanmadığını belirten Seçer, su kullanılmasa dahi gelen bazı faturaların içerisinde ilçe belediyelerine ait evsel katı atık bertaraf ücretinin yer aldığını ifade etti. Bu bedellerin MESKİ'ye ait olmadığını vurgulayan Seçer, söz konusu ücretlerin tahsil edilip doğrudan ilçe belediyelerine aktarıldığını söyledi.

MESKİ'nin gelir yapısına da değinen Seçer, kurumun gelirlerinin büyük bölümünün vatandaşların ödediği su bedellerinden oluştuğunu, yalnızca küçük bir kısmının İller Bankası payından geldiğini belirtti. Göreve geldikleri 2019 yılında atık su bedelini yüzde 50'den yüzde 45'e düşürdüklerini hatırlatan Seçer, bu indirimin CHP'li bir belediye yönetimi döneminde gerçekleştirildiğini kaydetti.

'Evsel atık bedelini belirleme yetkisi ilçe belediyelerinde'

Evsel katı atık bedellerinin 'kirleten öder' prensibi kapsamında ilçe belediyeleri tarafından belirlendiğini ve hesaplamaların da bu belediyeler tarafından yapıldığını dile getiren Seçer, büyükşehir belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin yalnızca tahsilat görevi bulunduğunu söyledi.

Toplanan bedelin ilçe belediyelerinin hesaplarına aktarıldığını ifade eden Seçer, 'Bu paranın bizimle herhangi bir ilgisi yok. Hesaplama yöntemini belirleyen ilçe belediyeleridir. Bizim buna karışma ya da denetleme yetkimiz yok. Sadece çok düşük ya da çok yüksek bir durum gördüğümüzde uygun bir dille uyarıyoruz' dedi.

Vatandaşların faturaları detaylı incelemediği için tüm bedelin MESKİ'ye ait olduğu yönünde bir algı oluştuğunu belirten Seçer, 'Yetki Büyükşehir'de olsa ilçe belediyelerine aktarılan evsel katı atık vergisinin 1 TL'sini dahi tahsil etmeyiz' diye konuştu.

'Bu bedel ilçe belediyeleri için önemli bir gelir'

Seçer, evsel katı atık bertaraf bedelinin 31 Aralık 2021'den sonra ilçe belediyeleri tarafından belirlenmeye başlandığını ve bunun yasal bir zorunluluktan kaynaklandığını ifade etti. Türkiye'de birçok büyükşehir belediyesinde benzer uygulamaların bulunduğunu kaydeden Seçer, söz konusu bedelin ilçe belediyeleri için önemli bir gelir kalemi olduğunu söyledi.

Geçmişte bazı belediyelerin mevzuata uygun olmayan yöntemlerle yüksek bedeller tahsil edebildiğini belirten Seçer, göreve geldiklerinde büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında bu konuyla ilgili çeşitli davaların bulunduğunu, geliştirilen hesaplama yöntemleriyle bu tartışmaları sona erdirdiklerini ifade etti.

'MESKİ üzerinden yanlış algı oluşuyor'

Ancak zaman içerisinde bu uygulamanın bazı tartışmalara neden olduğunu dile getiren Seçer, evsel katı atık bedelinin su faturasında yer alması nedeniyle eleştirilerin MESKİ'ye yöneldiğini söyledi. Bu durumun su fiyatlarının yüksek olduğu yönünde yanlış bir algı oluşturduğunu belirten Seçer, seçim dönemlerinde dahi bu konunun gündeme getirildiğini ifade etti.

'İlçe belediyeleri meclislerinde karar almalı'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Tunçaz'ın konuyla ilgili önerilerine de yanıt veren Seçer, bazı ilçelerde sıfır su tüketimi olması halinde evsel atık bedeli alınmaması yönünde meclis kararı alındığını söyledi. Diğer ilçe belediyelerinin de benzer kararlar almasının vatandaş açısından daha doğru olacağını ifade eden Seçer, 'Sıfır tüketimle gelen 215 TL'lik faturanın 210 TL'si ilçe belediyesine gidiyor. MESKİ'yi bu durumdan kurtarmak için ilçe belediye meclislerinin karar alması gerekiyor' dedi.

Seçer ayrıca, su faturalarında yer alan tüm kalemlerin ayrı ayrı belirtildiğini vurgulayarak vatandaşların hangi hizmet için ne kadar ödeme yaptığını görmek adına faturalarını detaylı incelemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Meclis toplantısı, gündemde yer alan tüm maddelerin oylanmasının ardından sona erdi.