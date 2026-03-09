Mersin'de hakkında 19 yıl 11 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Erdemli ilçesinde 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 11 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan titiz araştırmalar sonucunda şüphelinin izine ulaşan ekipler, adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gizlendiği adreste yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs cezaevine gönderildi.