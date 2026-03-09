Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda makaron, tütün ve elektronik sigara ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Yenişehir ilçesinde bir şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda 87 bin boş makaron, 21 bin dolu makaron, 267 kilogram kıyılmış tütün ile bin 355 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin tamamlanması için jandarma komutanlığına götürüldüğü bildirildi.