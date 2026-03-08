Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'de hayata geçirilecek Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesinin 1. etap alanında incelemelerde bulundu. Seçer, toplam 3 etaptan oluşan projenin ilk etap çalışmalarının Haziran ayında başlayacağını belirterek, Mersinlilere yeni sosyal yaşam alanı müjdesi verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratlarıyla birlikte proje sahasında inceleme yapan Başkan Seçer, projenin kent yaşamına yeni bir soluk kazandıracağını söyledi. Doğayı kentle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları, seyir terasları ile sosyal ve kültürel tesislerin yer alacağını ifade etti. Projenin oldukça geniş bir alanı kapsadığını vurgulayan Seçer, 'Bu proje yaklaşık bin 500 dönümlük bir alanı kapsıyor. Vatandaşlarımızın güzel vakit geçireceği spor alanları, sosyal alanları, botanik bahçeleri, kültür-sanat yapıları ve bisiklet yolları gibi birçok fonksiyon bu projede yer alacak' dedi.

Seçim öncesi Mersinlilere söz verdikleri projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Seçer, uzun süredir yürütülen proje ve imar çalışmalarının tamamlandığını belirterek, 'Haziran ayı itibarıyla burada çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Şimdiden Mersinimize hayırlı olsun' diye konuştu.

Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi

Toplam 1 milyon 539 bin metrekarelik alanı kapsayan Müftü Deresi Yaşam Vadisi Projesi, dere iç havzasını kapsayacak şekilde yeşil alanlar, sosyal yaşam alanları, spor ve kültürel tesislerin yanı sıra ticaret ve turizm alanlarını da barındıracak şekilde planlandı. Proje tamamlandığında her yaştan vatandaşın bir araya gelebileceği yeni bir yaşam koridoru oluşturulması hedefleniyor.

Projenin 1. etabı, güneyde Gazi Mustafa Kemal Bulvarından başlayarak kuzeye doğru uzanıp Hüseyin Okan Merzeci Bulvarının yaklaşık 400 metre kuzeyine kadar devam eden 2,2 kilometrelik güzergahı kapsıyor. 190 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek dönüşümle yaklaşık 50 bin metrekare yeşil alan oluşturulacak.

Proje kapsamında 2 bin 175 metre bisiklet yolu, 645 metre koşu yolu, 3 çocuk oyun alanı ve 2 spor alanı yapılacak. Ayrıca vadi boyunca farklı noktalarda 21 seyir terası inşa edilerek vatandaşlara manzara izleme ve dinlenme alanları sunulacak.

Taşkın koruma mühendisliği ile kentsel peyzaj tasarımını bir araya getiren proje tamamlandığında, Mersin'in doğayla bütünleştiği yeni bir yaşam vadisi oluşturulması hedefleniyor. Projenin kente uzun yıllar hizmet edecek kalıcı bir değer kazandırması bekleniyor.