Baharın gelişini simgeleyen 'İlk Cemre' isimli karma resim sergisi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Cansel Dalyan ile atölye arkadaşları Havva Pekşen ve Mehmet Telefon'un eserlerinden oluşan sergide 30'un üzerinde eser yer alıyor.

Farklı kuşaklardan emekli eğitimcilerin birikimlerini sanatla buluşturduğu sergide, özellikle kadına yönelik toplumsal konular ve insan sevgisi temaları öne çıkıyor. Baharın gelişiyle birlikte renkli ve duygusal bir yolculuk sunan sergi, sanat tutkunlarını bir araya getiriyor.

Serginin hazırlıklarına öncülük eden Resim Öğretmeni Cansel Dalyan, sergi adının baharın habercisi olan cemreden ilham aldığını belirterek, 'Bu sergi sanatın ve üretimin uyanışını temsil ediyor' dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki öğretmenlik görevinin ardından emekli olan Dalyan, emeklilik döneminde resim çalışmalarını atölyesinde sürdürdüğünü ifade ederek, 'Yıllarca eğitimin içinde yer aldıktan sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra sevdiğim insanlarla bir araya gelerek resim yapmaya başladım. Benim için emeklilik bir kenara çekilmek değil, adeta yeniden doğuş oldu. Atölyemizde sadece resim yapmıyoruz, aynı zamanda duygularımızı da paylaşıyoruz' diye konuştu.

Sanatın gücünü öğrencileriyle paylaşmayı sürdürdüğünü belirten Dalyan, eserlerinde geleneksel yağlı boya ve sulu boya tekniklerinin yanı sıra kendi geliştirdikleri 'bulutsu' ve 'yansımalı' isimli özgün teknikleri de kullandıklarını söyledi.

Serginin diğer sanatçıları Havva Pekşen ve Mehmet Telefon ise sanatın her yaşta özgün bir ifade biçimi olduğunu vurguladı. Ev hanımı Havva Pekşen, resim yapmanın hayatına renk ve estetik kattığını belirtirken, emekli ilkokul öğretmeni Mehmet Telefon da aileden gelen sanatsal ilgisini fotoğrafçılık deneyimiyle pekiştirdiğini ifade etti.

Sanatseverlerin ilgisine sunulan 'İlk Cemre' sergisi, 23 Mart'a kadar MTSO Sanat Galerisinde ziyaret edilebilecek.