Mersin'de Yenişehir ilçesinde, 2015 yılında okulundan evine dönerken minibüste öldürülen Özgecan Aslan'ın anısına konser düzenlendi. Konserin geliri, kız çocuklarının eğitimine destek olacak.

Mersin'de Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir konser düzenlendi. Opera sanatçısı Beste Aslan, 2015 yılında Mersin'de katledilen kız kardeşi üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın anısına düzenlediği konserle sanatseverleri bir araya geldi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda sanatçı Şevval Sam, şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile sanatçı Çiğdem Sığırcı sahne aldı. Konserde seslendirilen eserler izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Etkinlikten elde edilen tüm gelirin kız çocuklarının eğitimine burs olarak bağışlanacağı belirtildi. Konseri, Özgecan Aslan'ın annesi Songül Aslan ve babası Mehmet Aslan da takip etti.

Özgecan Aslan'ın kız kardeşi opera sanatçısı Beste Aslan ise konseri kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, 'Ben 11 sene boyunca çok büyük mücadelelerle eğitimime devam etmiş, çok büyük zorluklar yaşayarak şu an bu noktaya geldiğim için umarım sonrasında daha fazla bu kadar acı, ızdırap, kadın şiddeti, cinayetine hiçbir kadın, hiçbir aile maruz kalmaz. Bunu değiştirmek için elimden ne geliyorsa her gün kendime bir parça bir şey ekleyerek yoluma devam edeceğim ve her zaman içimdeki bu amacı besleyecek, umuduma eşlik edecek yeni yollar bulmak benim için sonsuz bir amaç olacaktır' ifadelerini kullandı.

Şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan da kadınların toplumdaki önemine dikkat çekerek, 'Kadınlarının yüzünün gülmediği bir ülkede asla çocukların da yüzü gülmeyecektir diye düşünüyorum. En güzel mirasımız önce kadınlara, yani kız kardeşlerimize, annelerimize, bacılarımıza ve eşlerimize ve sonrasında onlardan miras kalacak çocuklarımız olacak' diye konuştu.