Mersin Büyükşehir Belediyesinin MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan yapay çiçek yapımı kursuna katılan kadınlar, el becerilerini geliştirirken ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan 'Yapay Çiçek Yapımı' kursları, ekonomisine katkı sunmak, hobi geliştirmek ve yeni girişimlerle meslek edinmek isteyen kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Turgutreis MERCEK'te devam eden kurslara katılan kadınlar rengarenk çiçekleri el emeği ile yapıyor.

'Yapay Çiçek Yapımı Kursu'nda yeni yetenekler geliştiriliyor

Her yaştan Mersinli'nin ilgisiyle büyümeye devam eden MERCEK'te, mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen vatandaşlara, ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Turgutreis MERCEK'te devam eden 'Yapay Çiçek Yapımı' kurslarına katılan kadınlar da el becerilerini geliştirerek kendileri için yeni bir gelir imkanı elde ediyor.

Profesyonel ekipmanlar ve uzman el sanatları eğitmeni ile ücretsiz olarak verilen kurs 23 katılımcı ile yoluna devam ediyor. Farklı materyaller ile yapılan rengarenk çiçekler adeta gerçeğinden ayırt edilemiyor. Kurs aracılığıyla yeteneklerini geliştiren kadınlar el emeği ile, özel günler için süslemeler, gelin çiçeği, mağaza ve sergi vitrinleri için süsleme çiçekleri, çeyiz süsleri, konvoy ve araç süslemeleri, ev dekorasyonu ve iç mekan tasarımları kapsamındaki vazo, masa, antre süsleri, kapı çelenkleri, duvar panoları, ofis ve oteller için özel süslemeler ve aranjmanlar yapabiliyor.

'Yapay çiçek yapımıyla ilgili her şeyi anlatıyoruz'

Turgutreis MERCEK'te El Sanatları Eğitmeni olarak görev yapan Gülhan Zorba, 'Yapay Çiçek Yapımı' kursunun detaylarını vererek tüm kadınları beklediklerini belirtti. Onlarca çeşit ürün çıkardıklarını ifade eden Zorba, 'Önce çiçek şablonu çıkarıyoruz. Şablonu çıkarttıktan sonra eva kağıdını nasıl israf etmeden kullanacaklarını, çiçeklere nasıl şekil vermeleri gerektiğini, boyamaların nasıl yapılacağını, kalıp çıkarma işlemlerini anlatıyoruz. Yani bir çiçeği oluştururken ne gerekiyorsa baştan sona her şeyi burada öğretiyoruz. Bunları öğrenen kadınlar makul bir masrafla çok iyi bir gelir getirecek hale geliyorlar. Buradaki çiçeklerle dekorasyon çiçekleri, kına ve gelin çiçekleri, vazo çiçekleri oluşturabiliyorlar. Bu çiçekler yapıldığı zaman çok canlı gibi görünüyor ve herkes çok ilgi gösteriyor' dedi.

'Kursiyerlerimiz gelir elde etme şansı yakalıyor'

Kursta verilen eğitimlerin ardından kadınların gelir imkanı elde ettiklerini dile getiren Zorba, 'Önce çevremizdeki yakınlarımız görüyor, onlar almak istiyor. Bir kursiyerimiz buradan öğrendikleriyle çiçekçi dükkanı açtı. Arkadaşlarımızın yaptığı çiçeklerin bazılarını oraya götürüyoruz. Bazı katılımcılar kendilerine internet siteleri açtılar ve satışlarını yapıyorlar. Böylece güzel gelir sağlanıyor' diye konuştu.

Kurslara başvuru sürecini anlatan Zorba, 'Burada çanta ve çiçek yapımı, kuaförlük kursu bulunuyor. Ücretsiz eğitim görüp, gördükleri eğitim ile para kazanılabilecek çok güzel bir fırsat ortaya çıkıyor. MERCEK'in internet sitesinden veya TEKSİN uygulamasından başvuru oluşturabilirler. Kurslarımızın ücretsiz olduğunun altını çiziyor ve bütün kadınları davet ediyorum' sözlerini kaydetti.