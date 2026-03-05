Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılarla mücadelesini sürdürüyor. İlçede risk oluşturan ve uzun süredir kullanılmayan binalar, alınan encümen kararlarının ardından kontrollü şekilde yıkılıyor.

Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Evci Mahallesi'nde 2 katlı bir metruk yapı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkılırken, bugün de yine aynı mahallede bulunan başka bir 2 katlı harabe bina için ekipler harekete geçti. Evci Mahallesi Menekşe Caddesi'nde yer alan ve sahipleri tarafından uzun yıllardır kullanılmadığı belirtilen yapı, çökme riski nedeniyle çevrede yaşayan vatandaşlar açısından tehlike oluşturuyordu.

Zabıta ekiplerinin çevre güvenliğini sağladığı çalışma kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleri desteğiyle binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım işleminin, Belediye Encümeni kararı doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

Yıkımı yerinde takip eden mahalle sakinleri, özellikle can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan metruk binanın ortadan kaldırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Mücadele kararlılıkla sürecek

Belediye yetkilileri, görsel ve çevresel kirliliğe neden olan, zaman zaman sosyal sorunlara da zemin hazırlayan metruk yapılarla mücadelenin devam edeceğini belirtti. Saha ekiplerinin tespitleri ile muhtar ve vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda yasal süreci tamamlanan yapıların, encümen kararının ardından kontrollü şekilde yıkılmaya devam edeceği kaydedildi.