Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Mersin Mezitli İçmesuyu Şebeke Projesi' kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Seçer, proje sahasında MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir'den çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi'nde devam eden isale hattı ve şebeke hattı çalışmalarını denetleyen Seçer, projenin toplamda 165 kilometrelik bir altyapı yatırımını kapsadığını belirtti. Demode olmuş sistemin tamamen yenileneceğini kaydeden Seçer, 'Mezitlili hemşehrilerimiz artık daha sağlıklı bir sistemde su içme ve kullanma imkânı bulacaklar' dedi.

Toplam 37 bin ton kapasiteli 3 ayrı su deposunun inşa edildiğini ifade eden Seçer, Berdan ve Dedekavak kaynaklarının yanı sıra Pamukluk isale hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Pamukluk Barajından da su temin edileceğini vurguladı. Üç ayrı kaynaktan su sağlanacağını belirten Seçer, 'Bu, bölgede münferit arızalar dışında su kesintilerinin tarihe karışacağı anlamına geliyor' diye konuştu.

Yaklaşık 1,7 milyar TL maliyetle hayata geçirilen projenin uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getiren Seçer, projelendirme ve finansman süreçlerinin yaklaşık 6 yıl sürdüğünü, inşaat çalışmalarının ise 1 yıldır devam ettiğini kaydetti. Çalışmaların mayıs-haziran aylarında tamamlanacağını, yol ve asfalt düzenlemeleriyle birlikte ağustos ayı itibarıyla tüm sürecin sona ereceğini belirtti.

Mezitli halkına da seslenen Seçer, altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan geçici rahatsızlıklar için anlayış beklediklerini ifade ederek, 'Tamamı sizler ve Mersin için. Şimdiden Mezitli'ye hayırlı olsun' dedi.

Proje kapsamında 75.Yıl, Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut altyapı tesisleri rehabilite ediliyor. Planlanan 165 kilometrelik içmesuyu hattının 110 kilometresinin tamamlandığı bildirildi. Ayrıca 20 bin, 15 bin ve 2 bin metreküp kapasiteli içmesuyu depolarının Mezitli genelinde kesintisiz hizmet sunacağı ifade edildi.