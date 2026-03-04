Mersin'de şubat ayında tüketicinin korunmasına yönelik yapılan denetimlerde, ihlal tespit edilen firmalara 293 bin 781 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 1-27 Şubat 2026 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdü. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde; fiyat etiketi, kasa-raf fiyat uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı başta olmak üzere çeşitli başlıklarda incelemeler yapıldı. Denetimler çerçevesinde 829 firmada toplam 69 bin 844 ürün kontrol edildi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi üzerine, ilgili firmalara idari yaptırım uygulandı.

Yetkililer, 6502 Sayılı Kanun kapsamında belirlenen ihlaller nedeniyle toplam 293 bin 781 TL idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Öte yandan, vatandaşların karşılaştıkları sorun ve şikayetleri 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' üzerinden iletebilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, tüketici haklarının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini kaydetti.