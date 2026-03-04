Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen ücretsiz basketbol kursları, çocukları hem sporla hem de sağlıklı yaşam bilinciyle buluşturuyor. 8-12 yaş arası çocuklara yönelik gerçekleştirilen kurslar, yoğun katılımla devam ediyor.

Yıl boyunca sürdürülen eğitimler, Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içerisinde bulunan basketbol sahasında hafta içi her gün gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 50 çocuğun katıldığı kurslarda, profesyonel antrenörler eşliğinde temel basketbol teknikleri öğretilirken; disiplin, takım ruhu, paylaşım ve özgüven gibi değerler de kazandırılıyor.

Antrenmanlarda potaya şut atmanın heyecanını yaşayan çocuklar, birlikte başarmanın mutluluğunu da sahada deneyimliyor. Program, çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlarken sosyal yönlerini de güçlendiriyor.

'Her çocuğumuz sporla tanışmalı'

Akdeniz Belediyesinin yürüttüğü kurslara ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Şener, 'Çocuklarımızın sağlıklı, özgüvenli ve disiplinli bireyler olarak yetişmesi için spor kulübümüz bünyesinde çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Spor; sadece fiziksel gelişim değil, aynı zamanda kötü alışkanlıklardan uzak durmanın da en etkili yollarından biridir. Akdeniz'de her çocuğumuzun sporla tanışmasını, enerjisini doğru alanlara yönlendirmesini istiyoruz' dedi.

Spora yönelik yatırımların artarak süreceğini belirten Şener, 8-12 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin, Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahası içerisinde yer alan Akdeniz Belediye Spor Kulübüne başvurarak ücretsiz kurslara kayıt yaptırabileceklerini kaydetti.

Aileler ve çocuklar memnun

Kursa katılan çocuklar, hem basketbolun temel tekniklerini öğrenmenin hem de yeni arkadaşlıklar kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Takım çalışması ve disiplin gibi değerleri sahada deneyimlediklerini belirten minikler, antrenmanlara severek katıldıklarını söyledi.

Veliler ise çocuklarının düzenli spor yapmasından ve güvenli bir ortamda sosyalleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kursun ücretsiz ve sürdürülebilir şekilde devam etmesinin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan aileler, emeği geçenlere teşekkür etti.