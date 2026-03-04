Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), yeşil ve dijital dönüşüm odaklı çalışmalarını uluslararası projelerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Üyelerin Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecine uyum sağlaması ve küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan 'KOBİ'lerin Ticari Faaliyetlerini Geliştirmek Amacıyla Odalar Arasında Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri Kurulması' projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Avrupa Odalar Birliği iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilecek. Projenin sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi oldu.

MTSO'nun başvuru sahibi olduğu proje; Adana Ticaret Odası, Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ile Flanders Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülüyor. Projenin sözleşmesi 21 Kasım 2025 tarihinde imzalanırken, uygulama süreci 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla başladı.

Proje kapsamında oda bünyelerinde 'Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri' kurulacak. KOBİ'lere yönelik danışmanlık, eğitim ve farkındalık artırma programları düzenlenecek. Bölge danışmanlarının Yeşil Mutabakat alanındaki uzmanlıklarının geliştirilmesine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek. Ayrıca Yeşil Mutabakat bilgi ve danışmanlık platformu oluşturulacak; Yeşil Dönüşüm ve Yeşil Ekonomi Uluslararası Konferansı ile B2B etkinliği düzenlenecek. Projenin açılış toplantısının 12 Mart 2026'da Mersin'de, proje ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, yeşil dönüşümün artık bir tercih değil, küresel ticaretin yeni standardı olduğunu belirterek, 'Geçtiğimiz yıldan bu yana üyelerimizi yeşil ve dijital dönüşüme hazırlamak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu proje yalnızca bir danışmanlık faaliyeti değil, Mersin iş dünyasının Avrupa ile entegre, sürdürülebilir ve yüksek rekabet gücüne sahip bir üretim yapısına geçişinin somut adımıdır. Üyelerimizin karbon uyum sürecini doğru yönetmesini, yeni pazarlara güçlü şekilde girmesini ve dönüşümü fırsata çevirmesini hedefliyoruz' dedi.