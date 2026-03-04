Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Korkma, Gençliğin Ruhu Burada” bilgi yarışmasında Mersin’i temsil eden Eyüp Aygar Fen Lisesi büyük bir başarıya imza attı.

20 Şubat 2026 tarihinde Mersin’de gerçekleştirilen il seçmelerinde birinci olan okul, bölge finallerine katılmaya hak kazandı. 3 Mart 2026 tarihinde Antalya’da düzenlenen Akdeniz Bölge Finalleri’nde tüm rakiplerini geride bırakan Eyüp Aygar Fen Lisesi öğrencileri, bölge birincisi olarak Türkiye Finali’ne yükseldi.

Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye Finali’nde Mersin’i temsil edecek olan öğrenciler, gösterdikleri üstün performansla eğitim camiasının gururu oldu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci , öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek Türkiye Finali’nde başarılar diledi.

Mersin’i gururlandıran bu başarı, kentte büyük sevinç yarattı.