İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bulunan Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmen Fatma Nur Çevik’in okulda uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, eğitim camiasında büyük üzüntü ve tepkiye yol açtı. Yaşanan olayın ardından Eğitim-İş Mersin Şubesi tarafından Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Eğitim-İş Mersin Şube Başkan Vekili Serkan Toptutan tarafından yapılan açıklamada, okullarda artan şiddet olaylarına dikkat çekilerek, eğitim kurumlarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı vurgulandı. Toptutan, bir öğretmenin görev yaptığı eğitim kurumunda hayatını kaybetmesinin “münferit bir olay” olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, bunun uzun süredir görmezden gelinen sorunların sonucu olduğunu ifade etti.

Açıklamada, söz konusu öğrencinin uzun süredir okula devam etmediği, hakkında rehberlik görüşmeleri yapıldığı ve çeşitli tutanaklar tutulduğu belirtilerek, buna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı savunuldu. Eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda kamu otoritesinden söz edilemeyeceği dile getirildi.

Yusuf Tekin’e çağrıda bulunan sendika temsilcileri, okullardaki güvenlik açıklarının giderilmesi, eğitimde şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemelerin yapılması ve tüm eğitim kurumlarında etkin güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade etti. Eğitimde Şiddet Yasası’nın çıkarılması, bilimsel temelli bir eylem planı hazırlanması ve eğitim paydaşlarının sürece dahil edilmesi talepler arasında yer aldı.

Basın açıklamasında ayrıca, öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına yönelik söylemlerin şiddet iklimini beslediği belirtilerek, eğitimin kamusal bir hak olduğu ve okulların bilimsel, laik ve özgür bir ortam olması gerektiği vurgulandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir toplumun uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür” ve “Yurtta barış, dünyada barış” sözlerine atıf yapılan açıklamada, şiddetin ve savaş politikalarının insanlığa zarar verdiği ifade edildi.

Eğitim-İş Mersin Şubesi, hayatını kaybeden öğretmen için başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara acil şifalar diledi. Açıklama, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliği sağlanıncaya kadar mücadelenin süreceği vurgusuyla sona erdi.