Mersin İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak ve öğrencilerde yardımlaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yenişehir İlkokulu ev sahipliğinde düzenlenen “Paylaşmanın Bereketi” Yardımlaşma Etkinliği ile “Bir Ayın Hatırası: Ramazan” Sergisi, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Paylaşmanın En Güzel Hâli

Etkinlik kapsamında öğrencilerin büyük bir özveriyle hazırladığı yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Küçük ellerin büyük yüreklerle hazırladığı koliler, yalnızca temel ihtiyaç malzemelerini değil; sevgi, umut ve kardeşlik duygularını da taşıdı.

Dayanışma, empati ve toplumsal sorumluluk bilincini merkeze alan çalışma, Ramazan’ın birleştirici ruhunu okulun her köşesine yaydı. Öğrenciler, paylaşmanın mutluluğunu yaşayarak öğrenmenin ayrıcalığını deneyimledi.

Programda öğrencilerle bir araya gelen İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, şu ifadeleri kullandı:

“Evlatlarımızın yardımlaşma bilinciyle yetişmesi, akademik başarı kadar kıymetlidir. Paylaşmanın bereketini bizzat yaşayarak öğrenen öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”

“Bir Ayın Hatırası: Ramazan” Sergisi İlgi Gördü

Yardım etkinliğinin ardından öğrencilerin Ramazan ayına özel hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergide; hat sanatından Ramazan manilerine, geleneksel iftar sofralarından Ramazan temalı projelere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Öğrencilerin hem kültürel mirasa sahip çıkan hem de sanatsal yönlerini ortaya koyan eserleri, katılımcılardan tam not aldı. Program boyunca il ve ilçe millî eğitim yöneticileri de etkinliğe eşlik etti.

Etkinlik, İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’nin sergiyi gezerek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.