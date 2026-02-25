Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Ramazan ayının manevi atmosferini öğrencilerle paylaşmak amacıyla Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. “Maarif’in Kalbinde Ramazan” etkinlikleri kapsamında okul pansiyonunda gerçekleştirilen programda Özdemirci, geleceğin şampiyon sporcularıyla aynı sofrayı paylaştı.

İftar öncesinde öğrencilerle yakından ilgilenen Özdemirci, genç sporcuların eğitim süreçleri ve sportif hedefleri hakkında sohbet etti. Öğrencilerin hem akademik hem de sportif gelişimlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Özdemirci, anlamlı mesajlar verdi.

Özdemirci konuşmasında, “Efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun adını taşıyan bu çatı altında yetişen siz gençler, ülkemizin gururu olacaksınız. Bizim hedefimiz; sizlerin sadece sahada değil, karakterinizle ve akademik birikiminizle de örnek birer birey olmanızdır. Bu bereketli sofrada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programı, dualar eşliğinde sona erdi. Program, öğrenciler için hem moral hem de motivasyon kaynağı oldu.