Mersin Büyükşehir Belediyesi, birlik ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayında da dar gelirli vatandaşları yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri tarafından aşhanede titizlikle hazırlanan sıcak yemekler, iftar öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin kapısına kadar ulaştırılıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 13 ilçede hem iftar çadırları kuruluyor hem de evlerinden çıkamayan vatandaşlara iftarlık paketler teslim ediliyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle mutfaklarını doldurmakta güçlük çeken ailelere ulaştırılan menüler; ana yemek, pilav ve tatlıdan oluşuyor.

Büyükşehir ekipleri, özellikle dezavantajlı mahallelerde iftar saatinden önce kapıları çalarak sıcak yemekleri teslim ediyor. Ramazan ayı boyunca sürdürülen hizmetle hem ev ekonomisine katkı sunuluyor hem de paylaşma ve dayanışma duygusu güçlendiriliyor.

'2019'dan bu yana 1 milyon 200 bin kişilik yemek dağıtımı yaptık'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında şef olarak görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde dayanışmayı büyütmeyi amaçladıklarını belirtti. Bayraktar, 'Ramazan ayı boyunca içerisinde kavurma, pilav ve tatlı bulunan iftar paketlerini dar gelirli vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Ayrıca belirlenen noktalarda kurduğumuz iftar çadırlarında sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. 2019'dan bu yana mahallelerimizde ve iftar alanlarında toplam 1 milyon 200 bin kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirdik' dedi.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Çukurova Mahallesi Muhtarı Murat Öztürk, hizmetten mahalle sakinlerinin memnun olduğunu ifade ederek, 'Evlerimize kadar ulaşılıyor. Bölüşürsek tok oluruz anlayışıyla hareket ediliyor. Ramazan dayanışma paketleri ve sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine düzenli şekilde ulaştırılıyor' diye konuştu.

İftar öncesinde yemeklerin sıcak şekilde teslim edildiğini belirten vatandaşlardan Tevfik Önek ise belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Rahatsızlıkları nedeniyle zorluk yaşayan yaş almış bir vatandaş da belediye ekiplerinin kendilerini düzenli olarak ziyaret ettiğini ve destek sağladığını ifade etti. Engelli çocuğu bulunan bir başka vatandaş ise Büyükşehir Belediyesinin sunduğu sosyal hizmetlerden faydalandıklarını belirterek verilen destekten dolayı teşekkür etti.