Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın kuaför dükkanına yapılan operasyonda 250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek başarılı bir operasyona imza attı. Ekipler, Şehit Mustafa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kadın kuaför dükkanına baskın düzenledi.

Gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 250 uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, özellikle gençlerin ve çocukların yoğun bulunduğu mahallelerde zehir tacirlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin bir parçası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.