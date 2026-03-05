Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tüm Emekliler Derneği Tarsus Şubesini ziyaret ederek emekli vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programda Boltaç, belediyenin çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Boltaç, Tarsus'un kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, 'Tarsus'un öz ve öz evladıyım. Bu memleketin örfünü, adetini, geçmişini de geleceğini de bilirim. Çünkü biz birbirimizi tanırız' dedi. Seçim sürecinde verilen destek için teşekkür eden Boltaç, kentin tarihsel ve kültürel değerlerine dikkat çekti.

Tarsus'un dünya çapında bilinen bir şehir olduğunu ifade eden Boltaç, 'Dünyanın neresine gidersek gidelim Tarsus büyük bir saygıyla karşılanıyor. Hristiyanı St. Paul diyor, Müslümanı Eshab-ı Kehf diyor, Musevisi Danyal Peygamber diyor. Beni değil, Tarsus'u karşılıyorlar' diye konuştu.

Emekli Evinde 769 üye

Emekli Evinde 769 emeklinin üye olduğunu belirten Boltaç, merkezde düzenlenen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. Emeklilere yönelik sağlık ve sosyal destek çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Boltaç, hemşire eşliğinde tansiyon ve şeker ölçümleri yapıldığını, diyetisyen ve fizyoterapist desteği sağlandığını söyledi. Ayrıca psikolog görüşmeleri, işaret dili dersleri, müzik ve sohbet etkinliklerinin de gerçekleştirildiği bildirildi.

Sosyal buluşmalar kapsamında çay ve ikramların yer aldığı programlar ile türkü ve şiir etkinlikleri düzenlendiğini ifade eden Boltaç, ihtiyaç sahibi emeklilere yardım kolilerinin ulaştırıldığını belirtti.

Kent Meydanı tamamlandı

Belediyenin kentte yürüttüğü projelere de değinen Boltaç, Kent Meydanının tamamlandığını ve bayramın ikinci günü burada geniş katılımlı bir program düzenleneceğini açıkladı. Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanı kapsayan meydanda sanat galerisi ile tarihi kalıntıların sergileneceği bölümlerin yer alacağını aktaran Boltaç, kısa süre içinde tamamlanması planlanan kültür merkezinde ise okuma salonu, kütüphane ve çok amaçlı etkinlik alanlarının bulunacağını kaydetti.

Program, emeklilerle yapılan sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.