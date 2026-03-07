Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kadınlar doğayla iç içe yürüyüş, yoga ve mandala etkinlikleriyle dolu bir gün geçirdi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Merkezi ile Kadın Sağlığı Danışma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Tarsus Doğa Parkında yapıldı. Programa katılan kadınlar, parkın bulunduğu ormanlık alanda gerçekleştirilen yürüyüşle güne başladı. Katılımcılar gün boyunca hem hareket ederek hem de doğa içerisinde vakit geçirerek sosyalleşme imkanı buldu.

Yürüyüşün ardından uzman eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen yoga etkinliğinde kadınlar bedensel esnekliklerini artırırken zihinsel olarak da rahatlama fırsatı yakaladı. Açık havada yapılan yoga etkinliği, katılımcılara günlük hayatın temposundan uzaklaşıp kendilerine zaman ayırabilecekleri bir ortam sundu.

Program kapsamında ayrıca mandala etkinliği de düzenlendi. Renklerle yapılan mandala çalışmasında kadınlar hem sanatsal üretim gerçekleştirdi hem de birlikte vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi biriminden fizyoterapist Ayşe Deniz, kadınların günlük hayatın yoğunluğu içinde kendilerine zaman ayırmalarını amaçladıklarını belirterek, 'Etkinlik kapsamında önce yürüyüş ve yoga ile fiziksel olarak kadınların zinde hissetmelerini sağladık. Daha sonra mandala etkinliğiyle ruhen de rahatlamalarına katkı sunmayı amaçladık. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bugün de yarın da kadınların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Etkinliğe katılan Rahşan Çor da organizasyondan memnun kaldığını ifade ederek, 'Çok güzel bir gün oldu. Kadınlara özel böyle bir günde yapılan etkinlik için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Katılımcılardan Handan Nennioğlu ise etkinliğin atmosferinden çok etkilendiğini belirterek, 'Burada kimseyi tanımıyorum ama herkesin yüzünde mutluluk var. Kadınların böyle etkinliklere gerçekten ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.