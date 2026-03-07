Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte sahnelenen 'İlmek İlmek Kadın' konseri, ezgiler ve danslarla kadınların yaşam mücadelesini anlatarak izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Mersin Kent Konseyi Otantika Ritim Grubu tarafından Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen ve sanat yönetmenliğini Ece Öngeç'in üstlendiği gösteride, Anadolu'nun farklı yörelerinden ezgiler, halk dansları ve ritim performansları sahneye taşındı. Kadın emeği, sabrı ve yaşamın içindeki görünmeyen yükün sanatın diliyle anlatıldığı geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, sahnelenen performansın beklentilerinin üzerinde olduğunu belirterek, 'Otantika Müzik Grubu bizi gerçekten çok etkiledi. Çalışmalarını biliyorduk ama sahnedeki performansları muhteşemdi. Mersin'in yükselişine çok yakışan bir performans sergilediler. Kadınların da Mersin'le birlikte yükseldiğini bir kez daha hissettik' dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bu yıl buruk bir atmosferde anıldığını da dile getiren Dokucu, kadın cinayetlerinin toplumda derin bir üzüntü oluşturduğunu belirterek, 'Çok sayıda kadın cinayeti var, çocuklarımız zarar görüyor. 8 Mart'ı üzüntüyle anıyoruz. Ama elimizden geleni yapacağız. Büyükşehir olarak 8 Mart etkinliklerimizi duyurduk ve tüm kadınları etkinliklerimize bekliyoruz' diye konuştu.

Mersin Kent Konseyi Şube Müdürü Rakibe Er ise etkinliğin yalnızca bir sahne performansı olmadığını ifade ederek, 'Bu bir gösteri değil aslında; bir sesleniş, bir feryat. Anadolu'da tarlada çalışan, erken yaşta evlendirilen, şiddet gören ya da namus bahanesiyle öldürülen kadınların sesini ezgilerle ve danslarla sahneye taşımak istedik' ifadelerini kullandı.

Gösterinin sanat yönetmeni ve otantika ritim ve halk dansları öğreticisi Ece Öngeç de repertuvarı oluştururken her türkü ve dans figürünün arkasındaki hikayeleri kadınlarla paylaştıklarını belirterek, 'Bu çalışma aslında Anadolu'nun kadına bakışıyla bir yüzleşme. Kadınlar el ele verdiğinde çok güçlü bir ses çıkarabileceğimizi göstermek istedik' dedi.

Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Zeynep Gaye Gez, performanstan çok etkilendiğini belirterek, 'Muhteşemdi, çok büyük bir emek var. Kadın olmanın verdiği gururu bu kadınlarla birlikte yaşamak benim için çok anlamlıydı' dedi. Matematik öğretmeni Gülser Kelle ise etkinliğin kendisini hem duygulandırdığını hem de gururlandırdığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.