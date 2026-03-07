Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Avrupa Birliği'nin 'Made in EU' girişimi kapsamında hazırladığı yeni düzenlemenin Türk sanayisi için önemli fırsatlar sunacağını belirterek, Türkiye'de üretilen ürünlerin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini söyledi.

Çakır, Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan ve Avrupa'yı 'Made in EU' yaklaşımıyla yeniden sanayileştirmeyi hedefleyen 'Endüstriyel Hızlandırma Yasası' tasarısının, Gümrük Birliği ülkelerinde üretilen ürünlerin de Avrupa menşeli sayılmasını öngördüğünü ifade etti. Türkiye'nin Gümrük Birliği ülkesi olması nedeniyle bu düzenlemenin Türk ürünleri için önemli bir avantaj sağlayacağını kaydeden Çakır, 'Türkiye'de üretilen ürünlerin Avrupa'da üretilmiş kabul edilmesi mümkün olacak. Böylece Türk sanayisi Avrupa Birliği'nin kalite çatısı altında yer alabilecek' dedi.

'AB pazarı Mersin için çok önemli'

AB pazarının Mersin'in en önemli ihracat pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Çakır, yeni düzenlemenin özellikle Avrupa'da üretilmiş ürünlere öncelik verilmesini öngördüğünü belirtti. Çakır, 'Bu düzenleme Türk ürünleri için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle otomotiv, çelik, alüminyum, çimento ve temiz teknoloji ürünlerinde yeni fırsatlar doğacaktır' diye konuştu.

Düzenlemenin kamu fonlarıyla yapılan alımlarda ve kamu desteklerinden yararlanacak şirketlerde belirli oranda AB menşeli ürün kullanımı şartı getirdiğini de vurgulayan Çakır, Avrupa ile serbest ticaret anlaşması bulunan veya Gümrük Birliği'ne dahil ülkelerin ürünlerinin birlik menşeli sayılacağını söyledi.

'Çin'e karşı rekabet güçlenecek'

Yeni düzenlemenin Avrupa değer zincirlerini güçlendirmeyi ve Çin'in düşük maliyetli üretimine karşı rekabeti artırmayı hedeflediğini belirten Çakır, 'Ürünlerimizin 'Made in EU' çatısı altında dünya pazarlarına sunulması, hem katma değer hem de tanıtım açısından önemli katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Bu sürecin aynı zamanda Türkiye'nin AB sanayi üretim normlarına uyumunu hızlandıracağını dile getiren Çakır, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon sınır uygulamalarının Türk firmaları için bazı dezavantajlar oluşturduğunu hatırlattı. Çakır, 'Made in EU kapsamına dahil olmamız, bu hazırlık sürecinde firmalarımıza önemli bir avantaj sağlayacaktır' dedi.

Yabancı yatırımların artması bekleniyor

Çakır, düzenlemenin Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımları da artırabileceğine işaret ederek, özellikle batarya, elektrikli araçlar, fotovoltaik ve kritik hammaddeler gibi stratejik sektörlerde önemli gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

Büyük ölçekli yatırımlar için yüksek nitelikli istihdam, teknoloji transferi ve yerel içerik şartlarının öngörüldüğünü belirten Çakır, yatırımlarda en az yüzde 50 Avrupa istihdamı şartı getirilmesinin önerildiğini ifade etti.

Mersin iş dünyası olarak gelişmeyi son derece olumlu değerlendirdiklerini vurgulayan Çakır, 'Bu sürece katkı sunan Ticaret Bakanlığımıza, TOBB'a ve AB-Türkiye ilişkilerinde önemli çalışmalar yapan İktisadi Kalkınma Vakfı'na Türk iş dünyası adına teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.