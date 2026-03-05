Mersin’de faaliyet gösteren Mersin Siirtliler Eğitim ve Kültür Vakfı, bu yıl da Ramazan ayında ihtiyaç sahibi hemşehrilerine ve vatandaşlara umut oldu. Vakıf Başkanı Zafer Şahin Özturan öncülüğünde hazırlanan binlerce gıda kolisi, titizlikle yürütülen organizasyonla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen vakıf, yalnızca Ramazan ayına özgü yardımlarla sınırlı kalmıyor. Yıl boyunca sürdürülen giyim yardımları, öğrencilere sağlanan burs destekleri ve düzenlenen sosyal–kültürel etkinliklerle toplumun farklı kesimlerine dokunuluyor. Eğitim alanında verilen burslar sayesinde birçok öğrenciye umut kapısı aralanırken, kültürel faaliyetlerle hemşehri dayanışması da güçleniyor.

Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Vakıf Başkanı Zafer Şahin Özturan olmak üzere yönetim kurulu üyelerine ve gönüllülere teşekkür edildi. Hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan yardım kolileri, birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi oldu.

Mersin genelinde binlerce aileye ulaşan yardım seferberliği, vakfın sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Dayanışma ruhunu diri tutan vakıf yetkilileri, önümüzdeki süreçte de ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Toplumun her kesimine dokunan çalışmalarıyla örnek bir sivil toplum kuruluşu olmayı sürdüren vakıf, “Birlikte daha güçlüyüz” anlayışıyla faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.