Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şube , Özgür Çocuk Parkı'nda İstanbul Çekmeköy’de öğretmen Fatma Nur ÇELİK’in hayatını kaybettiği saldırının ardından basın açıklaması düzenledi.

Şube Başkanı Ertuğrul YILDIZ, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin artık münferit bir olay olmaktan çıktığını belirterek, İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda öğretmen Fatma Nur ÇELİK hayatını kaybederken, bir öğretmen ile bir öğrencinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşanan olay eğitim camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Şube Başkanı YILDIZ yaptığı açıklamada, “Bir öğretmenin, emek verdiği öğrencisi tarafından katledilmesi acımızı tarif edilemez bir boyuta taşımıştır. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin yaygın ve derin bir toplumsal sorun hâline geldiği vurgulanarak, bu durumun eğitim-öğretim hizmetini sekteye uğratacak noktaya ulaştığı belirtildi. Öğretmenlere yönelik saldırıların yalnızca bir disiplin meselesi değil, aynı zamanda iş güvenliği ve iç güvenlik sorunu olduğu ifade edildi.

Özellikle şiddetin failinin öğrenci olduğu durumların toplumsal bir yara hâline geldiğine dikkat çekilen açıklamada, çocuk suçluluğunun arka planında aile ve sosyal çevre faktörlerinin göz ardı edilmemesi gerektiği kaydedildi. Yetişkinlerin ve ailelerin eğitimine daha fazla önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Eğitim-Bir-Sen Mersin 1 Nolu Şube, okullarda şiddeti protesto etmek amacıyla İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı. Kararın hem bir tepki hem de öğretmenin itibarını ve güvenli okul ortamını korumaya yönelik bir çağrı olduğu belirtildi.

Şube Başkanı Ertuğrul YILDIZ, “Eğitim çalışanlarının güvenliği sağlanana kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için sürecin takipçisi olacağız” dedi.