Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği eşitlik, özgürlük ve güçlendirme temelli politikalar sayesinde kadınlar kentin birçok alanında daha aktif rol alırken, 'kadın dostu kent' vizyonu Mersin'de somut şekilde hissediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde uyguladığı kadın odaklı projelerle kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda daha görünür olmasına katkı sağlıyor. Kadınların eşit yurttaşlık temelinde kent yaşamına katılımını destekleyen çalışmalar, yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile sınırlı kalmayıp yıl boyunca devam eden politikalarla sürdürülüyor.

Kadınların güvenli, özgür ve aktif bir kent yaşamına sahip olması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, kentte kadınların bir araya gelerek hem birbirleriyle hem de belediyeyle güçlü bir iletişim kurduğunu söyledi. Dokucu, 'Kadınların liderlik özelliklerini öne çıkaracak çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda birlikte üretmeleri ve takım olmaları için uygun ortamlar oluşturuyoruz. Kadınları her alanda desteklemek için çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde Bilim İletişimi Eğitim Koordinatörü olarak görev yapan Uzman Astronom Dr. Yonca Karslı da Mersin'de bilim alanında kadınların daha görünür olduğunu belirterek, 'Mersin'de kadın olmak; çalışmak, üretmek ve sorumluluk almak demek. Bu şehirde bilime değer veren ve kadını destekleyen bir yerel yönetim var. Bu da kadınların daha güçlü hissetmesini sağlıyor' ifadelerini kullandı.

Menderes Mahallesi Muhtarı Ebru Soysal ise kadınların yerel yönetimlerle kolay iletişim kurabildiğini belirterek, 'Kadınlar Mersin'de özgürce yaşayabiliyor. Belediye ile kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde mahallemizin sorunlarını daha hızlı çözebiliyoruz. Bir kadın olarak kendimi burada daha güçlü hissediyorum' diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesinde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Tülay Ağırağaç da özellikle kız çocuklarının eğitimine katkı sunmanın önemine dikkat çekerek, 'Kadınlar olarak hayatın her alanında var olmalıyız. Geleceğin daha aydınlık olması için kız çocuklarının eğitimine büyük önem veriyoruz' dedi.

Kentte yaşayan vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetlerin yaşam kalitesini artırdığını ifade etti. Senem Kuzu, sahil düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları sayesinde kendisini daha güvende hissettiğini belirtirken, belediyede otobüs şoförü olarak görev yapan Sultan Yüksel ise kadınların her meslekte başarılı olabileceğini göstermenin gurur verici olduğunu söyledi.

Kent sakinlerinden Filiz Ayaz ve Meryem Almış da Mersin'de kadınların kendilerini daha özgür ve güvenli hissettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik çalışmalarının kent yaşamına olumlu katkı sağladığını dile getirdi.