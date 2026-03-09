Mersin'de Ramazan ayında kan bağışı oranlarında düşüş yaşanırken Türk Kızılay yetkilileri, hastanelerde kan ihtiyacının kesintisiz devam ettiğini belirterek iftardan sonra vatandaşlara bağış çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Mersin İl Başkanı Lütfü Parıltı, Ramazan ayında insanların oruç tutması nedeniyle kan bağışında doğal bir düşüş yaşandığını belirtti. Normal dönemlerde Mersin'de kan bağışı oranlarının hedefleri karşıladığını ifade eden Parıltı, Ramazan ayında ise bağış sayılarının azaldığını söyledi.

'Ramazan'da doğal bir düşüş yaşanıyor'

Ramazan ayının kan bağışı oranlarını etkilediğini kaydeden Parıltı, 'Ramazan ayı dolayısıyla insanlar oruç tutuyor. Oruç tuttukları için de kan veremiyorlar. Doğal olarak kan oranlarımızda düşüş yaşanıyor. Mersin'de kan bağışımız ülke ortalamasına baktığımız zaman her zaman belirtilen hedefleri tutturmaktadır. Tabii bu Ramazan aylarında doğal olarak bir düşüş olmasına sebep olmaktadır' dedi.

'Akşam iftardan sonra kan vermeye davet ediyoruz'

Vatandaşlara bağış çağrısında bulunan Parıltı, kan ihtiyacının sürekli olduğunu vurgulayarak özellikle iftar ve teravih sonrası bağış yapılabileceğini belirtti. Parıltı, 'Kızılay 'kan ihtiyacı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır' sloganıyla yıllardır çalışmalar yapıyor. Bir canı kurtarmanın maneviyattaki karşılığının hiçbir bedeli yoktur. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızı kan verme noktalarımıza teravihten sonra, akşam iftardan sonra davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında bağışların devam edebilmesi için kan bağış noktalarının çalışma saatlerinin uzatıldığını da belirten Parıltı, 'Kan merkezimiz gece 00.30'a kadar çalışıyor. AVM'de bulunan kan bağış noktamız ise 22.30'a kadar hizmet veriyor. Bunun yanında teravih sonrası etkinlikler düzenleyerek kan seviyemizi kontrol altında tutmaya çalışıyoruz' diye konuştu.

Kan temin oranlarının önemli bir kısmının gönüllülerden karşılandığını dile getiren Parıltı, 'Kan temin oranlarımızın yüzde 46'sını gönüllülerimizden karşılıyoruz ancak bu oran her zaman yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz' dedi.