Mersin'de geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda yürütülen yenileme çalışmaları sonuç vermeye başladı. Silifke ilçesinde yanan sahalarda ilk çimlenmeler görüldü.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında, 2025 yılında Çadırlı ve Balandız mevkilerinde meydana gelen orman yangınlarında zarar gören alanlarda yürütülen çalışmalar kapsamında 0-400 metre rakımlı bölgelerde ilk çimlenmeler görülmeye başlandı.

2025 yılı sonu itibarıyla çalışma yapılması planlanan 5 bin 137 hektar alanın 783 hektarında yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda 453 hektar sahada tabii tensil, 330 hektar sahada ise suni tensil, ağaçlandırma ve endüstriyel plantasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde sahalara takviye olarak 11 bin 530 kilogram tohum ekilirken, 50 bin adet fidan dikildi.

Öte yandan 2026 yılı programı çerçevesinde bin 274 hektarda tabii tensil, 3 bin 80 hektarda ise suni tensil, ağaçlandırma ve endüstriyel plantasyon yoluyla yenileme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, Silvikültür Şube Müdürü Ferhat Kaya ve Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, yangından zarar gören alanlarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan incelemelerde 0-400 metre rakımlı bölgelerde çimlenmelerin başladığı, orta ve üst rakımlarda ise henüz çimlenmelerin görülmediği tespit edildi.

Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin'in, tensil alanlarında 'gençleştirme takvim ve tekniği'ne uygun şekilde çalışmaların sürdürülmesi konusunda işletme müdürlüğüne talimat verdiği öğrenildi.