Mersin'in Akdeniz ilçesinde Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu, düzenlenen iftar programında bir kez daha yaşandı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, belediye ile Şerafettin Memiş Vakfı iş birliğinde düzenlenen programda kaymakamlık ve belediye personeliyle aynı sofrada buluştu.

Belediye hizmet binası bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına mahalle muhtarları, Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli, belediye ve kaymakamlık çalışanları ile aileleri katıldı. Yoğun katılımın olduğu programda farklı kurum temsilcileri aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. Katılımcılar Ramazan'ın bereketini paylaşarak sıcak ve samimi bir ortamda iftar yaptı.

Programda konuşan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, kamu hizmetlerinin güçlü bir ekip ruhu ve dayanışma anlayışıyla yürütüldüğünü belirtti. Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayan Şener, 'Bugün burada belediyemizin ve kaymakamlığımızın kıymetli personeli ve aileleri, mahalle muhtarlarımız ve vakıf çalışanlarımızla aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamu hizmeti ancak güçlü bir ekip ruhu ve karşılıklı dayanışma ile daha anlamlı hale gelir. İlçemize hizmet ederken gösterdiğiniz gayret, fedakarlık ve özveri için her birinize teşekkür ediyorum' dedi.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir fırsat olduğuna da dikkat çeken Şener, kurumlar arasındaki iş birliğinin vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırdığını ifade etti.

Samimi sohbetlerin yaşandığı program, katılımcıların Ramazan ayına ilişkin iyi dileklerini paylaşması ve hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından sona erdi.