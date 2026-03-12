Mersin'in Bozyazı ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bozyazı 15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İlçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından '12 Mart Destanı' şiir dinletisi sunuldu.

Program kapsamında İstiklal Marşı sunusu ve oratoryo gösterisi sahnelenirken, öğrencilerin hazırladığı 'Bir Gazinin Verdiği Ders' adlı tiyatro gösterisi izleyicilerden beğeni topladı. Ayrıca 'Korkma. Gençliğin Ruhu Burada' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.