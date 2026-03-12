Adana'da meydana gelen motosiklet kazasında 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Emir Karip hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen acı haber, başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alınan bilgiye göre, üniversite öğrencisi Emir Karip'in kullandığı motosiklet, Adana'da henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Karip, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Emir Karip'in, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Huzurkent Polis Merkezi Amiri Mustafa Karip'in oğlu olduğu öğrenildi. Acı haber, hem emniyet teşkilatında hem de memleketi Tarsus'ta büyük üzüntüye neden oldu.

Karip'in cenazesi bugün Tarsus'ta toprağa verilecek.