Mersin'de rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü D.U. ile 2 şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 7 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, özel kalem müdürünün annesi A.G.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü D.U. ile iki şirket yetkilisinin de bulunduğu şüphelilerin olayla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda dün sabah düzenlenen operasyonda Özel Kalem Müdürü D.U., annesi ve 2 şirket yetkilisinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca D.U.'nun belediyedeki ofisinde de arama yaptı. Aramada bazı evraklara incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken şüphelilerden A.G.U., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin sorgusunun ise sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

16 milyon liralık kamu zararı iddiası

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, belediyeden bazı firmalara doğrudan temin yöntemiyle gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları yapılmış gibi gösterildiği iddia edildi. Bu yöntemle belediyeden firmalara aktarılan paraların, şüphelilerin adına alınan taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürüldü.

Yapılan tespitlere göre söz konusu işlemler nedeniyle yaklaşık 16 milyon 582 bin lira kamu zararının oluştuğu değerlendirildi.

Şüphelilerin 2022 yılından itibaren edindikleri malvarlıklarına, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında el konulmasına yönelik işlemlerin planlandığı bildirildi.