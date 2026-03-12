Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer, Tarsus Aratos Matematik Evi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Seçer, merkezin öğrenciler için önemli bir bilim atölyesi olduğunu söyledi.

TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer, 'Tarsus Aratos Matematik Evi'ni ziyaret etti. Ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyet gösteren merkezde müze ve atölye alanlarını inceleyen Başkan Seçer, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Seçer, 'Burası, öğrencilerimiz için son derece güzel bir bilim atölyesi. Hem müze hem de matematik atölyesi olarak burada işlem görüyor. Ortaokul düzeyinde öğrencilerimiz, belediyemizin sağladığı imkanlarla okullarından geliyorlar ve burada öğretmenlerimiz eşliğinde matematiği hem görsel hem de deneysel olarak öğrenme imkanını buluyorlar' dedi.

'Aratos Matematik Evi, öğrencilerimiz için son derece güzel bir bilim atölyesi'

Başkan Seçer, merkezin adını bölgede yaşamış filozof Aratos'tan aldığını ifade ederek, Matematik Evi'ni öğrencilerle birlikte gezip, deney yapma imkanı bulduklarından söz etti. Başkan Seçer, 'Matematiğin soyut kavramlarını, hem yapay zekâyı hem de son teknoloji uygulamaları kullanarak somutlaştıran deneyleri yapma imkanımız oldu. Öğrencilerimiz için son derece güzel bir bilim atölyesi. Hem müze hem de matematik atölyesi olarak burada hizmet veriliyor. Çok sayıda öğrencimiz burayı ziyaret ediyor. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz, belediyemizin sağladığı imkanlarla okullarından geliyorlar ve burada öğretmenlerimiz eşliğinde matematiği hem görsel hem de deneysel olarak öğrenme imkanı buluyorlar' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren matematik evi, matematiğin soyut kavramlarını somutlaştırmayı amaçlayan bir merkez olarak hizmet veriyor. Aratos Matematik Evi'nde ortaokul öğrencilerine yönelik çeşitli materyaller ve uygulama alanları bulunuyor. Merkezde denge oyunu, imkansız üçgen, sinevizyon odası ve sonsuz ayna tüneli gibi birçok bölüm yer alırken, matematiğin mantığı daha keyifli bir şekilde aktarılıyor.

Aratos Matematik Evi'nde ayrıca yapay zeka teknolojisi kullanılarak, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tarih boyunca matematiğe katkı sunan bilim insanlarının sunumlarına da yer veriliyor. Bu sayede öğrenciler matematiğin yaşamın pek çok alanındaki yerini farklı uygulamalar üzerinden gözlemleme imkanı buluyor. Aratos Matematik Evi, 9 Ocak 2025 tarihinden bu yana 6 bin 345 ortaokul öğrencisini ağırladı.