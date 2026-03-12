Mersin'de birçok kişinin 'ojeli tırnaklarla yapamazsın' dediği kuyumculuk mesleğinde çalışan genç kadın, yüksek sıcaklıkta altın eritip işleyerek kısa sürede ustalığa yükseldi. Ojeli tırnaklarıyla altın kolye, bilezik ve yüzük gibi takıları dönüştüren genç usta, erkek egemen sektörde azmiyle dikkat çekiyor.

Mersin'de yaşayan 21 yaşındaki Aleyna Ülger, başta 'yapamazsın' denilerek karşılandığı kuyumculuk mesleğinde kısa sürede ustalığa yükseldi. Yüksek sıcaklıkta altın eritip işleyen Ülger, hurda ve külçe altınları kolye, bilezik, küpe ve yüzük gibi takılara dönüştürüyor. Arkadaşının yönlendirmesiyle 3 yıl önce Akdeniz ilçesindeki bir kuyum atölyesinde çırak olarak mesleğe başlayan Ülger, zamanla altın işlemeciliğinin en zor alanlarından biri olan sadekarlığı öğrenerek ustalığa kadar yükseldi. Her sabah atölyede yüksek sıcaklıkta çalışan makinenin başına geçen genç kadın, hurda ve külçe altınları eriterek uzun ve zahmetli işlemlerden geçiriyor.

Eritmeden şekil vermeye, parlatmadan cilalamaya kadar birçok aşamadan geçen takılar daha sonra kolye, bilezik, bileklik, küpe ve yüzük gibi ürünlere dönüşüyor. Ülger'in 'uzay', 'saman', 'prenses', 'ışıltı', 'piramit' ve 'masif' isimli tasarımları ise kent genelindeki kuyumcularda satışa sunuluyor.

'İnsanlar özellikle bu ojeli tırnaklarla nasıl yaptığımı merak ediyor'

Kuyumculuğa başladığında hiçbir şey bilmediğini belirten Ülger, 'Bir arkadaşımın yönlendirmesiyle başladım. Kuyumculukla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. İlk başta çok zorlandım. Elim kesiliyordu, yaralar oluyordu ama zamanla alıştım. İnsanlar özellikle bu ojeli tırnaklarla nasıl yaptığımı çok merak ediyor. 'Bu ojeli tırnaklarla yapamazsın' diyen çok oldu ama alışınca gayet rahat bir şekilde yapılabiliyor' dedi.

'İnsanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok'

Kuyumculuk sektöründe kadınların oldukça az olduğunu dile getiren Ülger, 'Bu işi yapan çok fazla kadın yok. İnsanlara zor geliyor. Ama insanın isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yok. İstedim ve yaptım' diye konuştu.

Atölyede genellikle özel siparişler üzerine çalıştıklarını anlatan Ülger, altın işlemeciliğinin oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade ederek, 'İşimiz altın eritmeyle başlıyor. Çok yüksek sıcaklıkta çalışıyoruz. Altını çektikten sonra kezzap süreci var. İki gün bekletiyoruz. Sonra kaynatma, şekil verme, parlatma ve cilalama işlemleri yapılıyor. En sonunda takı hazır hale geliyor' ifadelerini kullandı.

'Daha fazla kadının bu işe yönelmesini istiyorum'

Henüz 21 yaşında ustalığa ulaşmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Ülger, ileride kendi atölyesini açmayı hedeflediğini belirterek, 'Kadınların yapamaz denildiği bir meslek olduğu için daha fazla kadının bu işe yönelmesini istiyorum' dedi.

'Erkeklere oranla daha iyi algılayabiliyor diyebilirim'

Atölye sahibi Aytaç Ekici ise genç ustanın kısa sürede mesleği kavradığını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Ekici, 'Başarılıdır, çok başarılıdır. Aleyna'dan çok memnunuz. Bir işi gösterdiğimiz zaman hemen kavrayıp üstüne kendi yorumunu da katabiliyor. Erkeklere oranla daha iyi algılayabiliyor diyebilirim. Bir erkeğe bir işi öğretmek bazen bir hafta sürerken, Aleyna o işi bir iki günde öğrenip yapabilir hale geliyor' dedi.

Kadınların kuyumculuk sektöründe daha fazla yer alması gerektiğini ifade eden Ekici, 'Diğer işletmelerin de kadın çalışan sayısını artırmasını isteriz. Ev hanımları da kendini geliştirebilir. Aleyna bu konuda güzel bir örnek olabilir' diye konuştu.