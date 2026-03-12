Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 'engelsiz Uulaşım' uygulaması sayesinde özel bireyler, toplu taşıma araçlarını daha bağımsız ve güvenli şekilde kullanabilecek. Mobil sistemle şoförler durakta bekleyen yolcuyu önceden görerek gerekli hazırlıkları yapabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda örnek bir projeyi daha hayata geçirdi. 'Engelsiz ulaşım' uygulaması sayesinde özel bireylerin toplu taşıma araçlarına erişimi artık çok daha kolay ve güvenli hale geliyor. Büyükşehir Belediyesinin 'engelsiz ulaşım' uygulaması, kentte sosyal eşitliğin güçlenmesine katkı sağlarken, Mersin'i herkes için daha yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefini pekiştiriyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen mobil uygulama ile Mersin'de özel bireylerin otobüs beklerken yaşadığı zorluklar en aza indirilirken, uygulama sayesinde özel bireyler toplu taşıma araçlarını daha bağımsız, güvenli ve rahat bir şekilde kullanabiliyor. Geliştirilen sisteme göre, durakta bekleyen özel bireyler mobil uygulama üzerinden ilgili butona basarak bulunduğu konumu bildiriyor. Bu bildirim anlık olarak otobüs şoförünün ekranına düşüyor ve şoför, hangi durakta özel bir bireyin beklediğini önceden görerek gerekli hazırlıkları yapıyor.

'Özel vatandaşlarımıza daha bağımsız bir ulaşım imkanı sunmayı amaçlıyoruz'

Ulaşım Dairesi Başkanlığında bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Nisa Nur Çebiş, 'engelsiz ulaşım' projesinin özel bireylerin toplu taşımada karşılaştıkları engelleri teknolojiyle aşmak ve onlara daha bağımsız olabilecekleri bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla geliştirildiğini söyledi. Uygulama sayesinde vatandaşların biniş ve iniş yapacakları durakları sistem üzerinden seçerek doğrudan araç şoförüne bildirim gönderebildiklerini belirten Çebiş, 'Vatandaşlarımız sefer esnasında rampa talebinde bulunabiliyorlar ve yolculuk süreçlerini önceden planlayarak, refakatçilerine de sistem üzerinden anlık bildirim gönderebiliyorlar. Refakatçiler de sistem üzerinden vatandaşımızın hareketlerini izleyebiliyor' diye konuştu.

Özel bireylerin, 'Mersin 33 Kart' uygulaması üzerinden engelsiz kayıt butonları aracılığıyla sisteme giriş yapabildiğini belirten Çebiş, 'Kullanıcılar kart numaraları ve telefon numaralarıyla sisteme giriş yapabiliyor, refakatçilerini de sisteme ekleyebiliyor' dedi. Çebiş, 'Mersin'de ulaşımı herkes için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla teknolojik altyapıyı kullanıcı odaklı çözümlerle geliştirmeye devam edeceğiz' diye ekledi.

'Engelsiz ulaşım' uygulaması, özel bireylerden tam not aldı

Yüzde 90 görme engeli bulunduğunu belirten Zehra Aslanlı, uygulamanın özellikle toplu taşımayı kullanırken kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Otobüslerin durağa geliş süresini anlık olarak takip edebildiklerini söyleyen Aslanlı, 'Otobüsleri anlık olarak görebiliyoruz ve kaç dakika kaldığını takip edebiliyoruz. 'Şoföre bildir' seçeneği sayesinde durakta özel bir yolcu olduğunu sürücü de biliyor. Böylece durak kaçırma ihtimalimiz neredeyse sıfıra inmiş oluyor. Gideceğimiz yerlere daha rahat ve zamanında ulaşabiliyoruz' dedi.